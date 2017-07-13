Роджер Федерер: "Немного удивлен тем, как я играю"

Швейцарец Роджер Федерер после победы над Милошем Раоничем в четвертьфинале Уимблдона отметил, что немного удивлен своей игре. В полуфинале Федерер сыграет с чехом Томашем Бердыхом.

– Являюсь я фаворитом или нет, для меня это не имеет никакого значения, – цитирует Федерера официальный сайт турнира. – Не думаю, что я стал играть лучше, чем несколько лет назад. Удивлен ли я тому, как играю сейчас? Немного.

Я пропускал остаток грунтового сезона, чтобы лучше чувствовать себя потом. Поэтому на второй неделе Уимблдона я чувствую себя суперзаряженным. Думаю, все идет хорошо.