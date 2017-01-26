Роджер Федерер: "Не стоит злоупотреблять использованием медицинских тайм-аутов"

Швейцарец Роджер Федерер, в полуфинале Australian Open обыгравший своего соотечественника Стэна Вавринку (7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3), высказал мнение о том, что спортсменам не стоит злоупотреблять частыми медицинскими тайм-аутами в матчах турниров "Большого шлема". По словам экс-первой ракетки мира, он взял тайм-аут в перерыве между сетами, потому что подумал, что соперник вызывал своего физиотерапевта.

– Медицинские тайм-ауты иногда бывают важны в психологическом плане, – приводит пресс-служба Australian Open слова Федерера. – Обычно они проходят на корте, но если речь идет о травме паха, то надо идти в раздевалку. Впервые за весь матч у тебя появляется возможность с кем-то поговорить. Пусть это только физиотерапевт, но тем не менее. Это могло помочь и Стэну, не знаю, о чем они говорили. Я говорил со своим физиотерапевтом о ноге, выражал надежду на то, что мне станет лучше. Это помогло мне выйти на пятый сет с необходимым настроем.



Я взял тайм-аут, потому что подумал, что Вавринка вызывал своего врача. Может, мне стоит тоже воспользоваться этой возможностью. Считаю, что любому теннисисту не стоит злоупотреблять медицинскими тайм-аутами. Но я решил прибегнуть к его использованию в перерыве между сетами. Люди знают, что я не злоупотребляю этим. Надеюсь, что так и будет в дальнейшем.