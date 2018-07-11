Роджер Федерер: "Не чувствовал, что могу проиграть"

Первый номер "посева" на Уимблдоне Роджер Федерер прокомментировал поражение от Кевина Андерсона в четвертьфинале турнира. Федерер вел по сетам 2-0, но проиграл три подряд, причем в последнем было разыграно 24 гейма (Андерсон выиграл 13:11). Игра в общей сложности длилась 4 часа 17 минут.

- Я не чувствовал, что все идет к поражению, - цитирует Express Федерера. - Я хорошо потренировался, хорошо чувствовал себя на разминке. Хорошо чувствовал мяч. Даже после поражения у меня осталась уверенность. Просто сегодня это должно было случиться.

Не могу сказать, что я играл превосходно. Я играл хорошо. Но когда нужно было, я не смог прибавить. Поэтому это выступление среднее, а не хорошее.

Не знаю, почему я не смог создать достаточно шансов в третьем сете. Думаю, у меня были шансы на победу в нем, не знаю, сколько.

Бесспорно, Андерсон был хорош, уверен в себе. Он добился того, то нужно. Уважаю его за то, что он смог выстоять так долго.