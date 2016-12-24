12:31 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Роджер Федерер: "Надеюсь выиграть еще один из турниров "Большого шлема"

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Швейцарец Роджер Федерер с оптимизмом смотрит на предстоящий сезон. 35-летний спортсмен пропустил часть 2016 года, но отметил, что уже набрал форму.

– Я чувствую себя очень хорошо, – цитирует Le Parisien Федерера. – В следующем году надеюсь выиграть один из турниров "Большого шлема". Это важная цель. Настрой очень позитивный. Верю, что достигну цели. Сделаю со своей командой все ради этого. В последние годы удивительный теннис показывал Джокович. Нам всем приходится придумывать что-то новое, чтобы обыграть его. На высокий уровень вышли Маррэй и Вавринка. Так что будет непросто.

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