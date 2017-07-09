Роджер Федерер: "Моя жена - ключ к моей карьере, если она скажет, то я закончу карьеру"

Швейцарец Роджер Федерер после победы над немцем Мишей Зверевым в третьем круге Уимблдона выразил восхищение своей женой Миркой. По его словам, она является ключом к его карьере, и он закончит с теннисом, когда супруга решит.

- Без жены я не смог бы победить, – цитирует пресс-служба турнира Федерера. - Если она скажет: "Я больше не хочу путешествовать", я скажу: "Ладно, моя карьера закончена". Все просто. Моя жена – ключ к этому. Но она счастлива путешествовать, но не на еженедельной основе, потому что путешествовать с четырьмя детьми слишком сложно, поэтому я в Штутгарте и Галле был один. Теперь мы вместе. Мы хорошо проводим время. Я счастлив, что она позволяет мне следовать за мечтой. Она была потрясающей поддержкой для меня. Она лучшая.