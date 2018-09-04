Роджер Федерер: "Мне едва ли не впервые не хватало воздуха"

Швейцарец Роджер Федерер объяснил свое поражение на US Open в матче с австралийцем Джоном Миллмэном. В четвертом круге Федерер проиграл ему со счетом 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).

– У меня возникли проблемы из-за условий, – цитирует AFP Федерера. – Было очень жарко и влажно. Мне буквально не хватало воздуха. Это едва ли не впервые со мной. Было очень дискомфортно на корте. Я терял энергию. А Джону удалось справиться. Возможно, потому, что он из одного из самых влажных мест в мире (улыбается). Я расстроен, но в какой-то момент был просто счастлив, что матч закончился.

Я чувствовал, что все выключается. Мне приходилось тренироваться и в более сложных условиях, я играл при температуре выше 40 градусов. Но в этот день мое тело просто не могло справиться. Воздуха не хватал, я весь промок от пота.