Роджер Федерер: "Матч с Южным был настоящей битвой, понимал, что в начале турнира у меня могут возникнуть трудности"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы над россиянином Михаилом Южным (6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2) во втором круге US Open подчеркнул, что это была настоящая битва. Он также добавил, что сейчас чувствует усталость, однако не переживает из-за этого, так как сталкивался с этим уже много раз.

Следующим соперником третьей ракетки мира будет испанец Фелисиано Лопес.

– Это была настоящая битва, я рад, что смог пройти дальше, – приводит официальный сайт турнира слова Федерера. – После двух таких побед я не пытаюсь искать негатив. Да, возможно, я устал больше обычного перед третьим кругом, но это нормально.

Подготовка к турниру прошла для меня не лучшим образом. Я понимал, что в начале у меня могут возникнуть трудности. Может быть, их было больше, чем мне хотелось бы. Но я все еще в игре, и это дает мне шанс. В целом я был доволен своим состоянием после первого матча, хотя было немного страшно. Сейчас это ощущение ушло. Усталость – это нормально. Я испытывал такое сотни раз, поэтому не особо переживаю.

Важно отметить игру Южного. Думаю, сегодня он нашел свой теннис. Он действовал здорово, и мне нужно было вновь взламывать код. Рад, что смог победить.