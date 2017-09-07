Роджер Федерер: "К сожалению, я попал на соперника, который сегодня оказался лучше меня"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после поражения от аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в 1/4 финала US Open отметил, что не расстроен результатом встречи, поскольку уже провел отличный год. Он также добавил, что аргентинец показал лучший теннис.

– Если честно, сегодня я не думал о прошлом матче, не витал в облаках. Знал, что меня ждет тяжелая игра, – приводит BBC слова Федерера. – Я тяжело продвигался по турниру, чтобы загадывать слишком далеко вперед. Счастлив, что смог добраться до четвертьфинала. Я не расстроен, потому что уже провел отличный год.

К сожалению, я попал на соперника, который сегодня оказался лучше меня.