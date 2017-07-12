Роджер Федерер: "Гонка мечты на Уимблдоне продолжается"

Швейцарец Роджер Федерер после победы над Милошем Раоничем в четвертьфинале Уимблдона отметил, что рад снова выйти в полуфинал турнира. Он добавил, что его гонка мечты продолжается.

В полуфинале Федерер сыграет с чехом Томашем Бердыхом.

– 100 матчей на Уимблдоне – не могу поверить в это, – приводит пресс-служба турнира слова Федерера. – Я очень счастлив, что мое тело позволило мне играть все эти годы. Я рад снова попасть в полуфинал здесь. Гонка мечты продолжается. Посмотрим, что произойдет дальше.

Впервые с Roland Garros-2009 из "большой четверки" в полуфинал вышел только Федерер