Роджер Федерер: "Это получился долгий день, но я рад, что все позади"

Швейцарец Роджер Федерер, выигрывший Открытый чемпионат Австралии, поблагодарил всех болельщиков за поддержку. По его словам, они мотивируют продолжать тренироваться.

- Это получился очень долгий день ожидания, - сказал Федерер во время церемонии награждения. - Я рад, что сейчас все позади. Великолепно, что финал завершился в мою пользу. Как уже сказал Чилич, спасибо всем болельщикам за поддержку. Благодаря вам я продолжаю тренироваться. Спасибо за все. Также приятно видеть здесь легенду тенниса Рода Лэйвера. Спасибо команде Марина и моей команде.