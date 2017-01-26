Роджер Федерер: "Доволен игрой в решающей партии, Вавринка помог мне сделать легкий брейк"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер доволен своей игрой в решающей партии полуфинального матча Australian Open со Стэном Вавринкой (7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3). 17-й "сеяный" был уверен в том, что его соперник окажет большее сопротивление в пятом сете.

- Я знал, что в пятом сете необходимо играть более активно, встречать мяч, удачно действовать на подаче, а также постараться избежать сложных ситуаций на старте, - приводит пресс-служба Australian Open слова Федерера. - Встречи с Вавринкой никогда не бывают легкими.

Если учитывать то, что произошло в третьем и четвертом сетах, мне нужно было что-то менять, потому что он переигрывал меня на задней линии. Думал, что пятый сет пройдет тяжелее, но он помог мне сделать легкий брейк, после чего я, не оглядываясь, шел навстречу победе. Доволен своей игрой в решающей партии.