Роджер Федерер: "Чилич достойно сражался, он герой"

Швейцарец Роджер Федерер после победы в финале Уимблдона с уважением отозвался о своем сопернике Марине Чиличе. 35-летний швейцарец победил в трех сетах и в 19-й раз в карьере выиграл турнир "Большого шлема" (из них 8 - Уимблдонский турнир).

- Он достойно сражался, он герой, - сказал Федерер о Чиличе. - Я не был уверен, что в будущем снова доберусь до какого-либо финала. Я просто надеялся и мечтал.

Также теннисист, отвечая на вопрос о долгих перерывах между выступлениями, в шутку сказал, что не будет выходить на корты ближайшие полгода.

- Надеюсь, это не последний для меня матч. Надеюсь, я через год сюда вернусь, - подытожил Федерер.