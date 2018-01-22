Роджер Федерер: "Бердых в хорошей форме, рад, что он справился с проблемами со спиной"

Швейцарец Роджер Федерер отметил, что его соперник по четвертьфиналу Australian Open чех Томаш Бердых находится в хорошей форме. Он также добавил, что будет очень сосредоточен на своих действиях на корте.

– Я с нетерпением жду матча против него. Он в хорошей форме, – приводит официальный сайт турнира слова Федерера. – Я рад, что он справился со своими проблемами со спиной, которые беспокоили его в конце прошлого года.

Я видел немного его игр с Фоньини и Дель Потро. Мне важно было немного посмотреть, чтобы понять, использует ли он нечто новое. Конечно, мои тренеры разберут игру Томаша. Я буду сосредоточен на своих действиях на корте и буду брать информацию от тренеров. Хотя иногда нужно и самому оценить ситуацию.

Отметим, что счет личных встреч между Федерером и Бердыхом – 19-6.