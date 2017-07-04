Родина уступила Плишковой в первом раунде Уимблдона

Россиянка Евгения Родина в первом круге Уимблдона уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой - 1:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

В другой встрече американка Кристина Макхэйл обыграла британку Кэти Бултер (3:6, 7:5, 6:3), а чешка Дениса Аллертова одержала победу над японкой Рисой Одзаки (7:6(7:5), 2:6, 6:3).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Плишкова Кар. (Чехия, 3) - РОДИНА (Россия) - 6:1, 6:4

Макхэйл (США) - Бултер (Великобритания, WC) - 3:6, 7:5, 6:3

Аллертова (Чехия) - Одзаки (Япония) - 7:6(7:5), 2:6, 6:3