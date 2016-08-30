01:12 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Родина сыграет с Цибулковой во втором круге US Open

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Россиняка Евгения Родина пробилась во второй круг US Open. В матче певрого раунда Родина переиграла американку Дэниэл Роуз Коллинз - 6:1, 6:2. ВО втором круге Родина сыграет с Доминикой Цибулковой.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Цуренко (Украина) - Бегу (Румыния, 21) - 6:0, 6:4

РОДИНА (Россия) - Коллинз Д. (США, WC) - 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dsg34h

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01:27

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