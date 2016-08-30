Родина сыграет с Цибулковой во втором круге US Open

Россиняка Евгения Родина пробилась во второй круг US Open. В матче певрого раунда Родина переиграла американку Дэниэл Роуз Коллинз - 6:1, 6:2. ВО втором круге Родина сыграет с Доминикой Цибулковой.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Цуренко (Украина) - Бегу (Румыния, 21) - 6:0, 6:4
РОДИНА (Россия) - Коллинз Д. (США, WC) - 6:1, 6:2
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01:27