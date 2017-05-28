Родина проиграла в первом круге Roland Garros

Россиянка Евгения Родина не сумела пробиться во второй круг Roland Garros. В первом раунде Открытого чемпионата Франции она в двух сетах уступила американке Бетани Маттек-Сэндз. Следующей соперницей представительницы США станет чешка Петра Квитова.

В другом поединке Винус Уильямс обыграла китаянку Ван Цян и теперь встретится с японкой Куруми Нарой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Маттек-Сэндз (США, Q) – РОДИНА (Россия) – 7:5, 6:2

Уильямс В. (США, 10) - Ван Цян (Китай) - 6:4, 7:6 (7:3)