Родина проиграла в первом круге Roland Garros

Россиянка Евгения Родина не сумела пробиться во второй круг Roland Garros. В первом раунде Открытого чемпионата Франции она в двух сетах уступила американке Бетани Маттек-Сэндз. Следующей соперницей представительницы США станет чешка Петра Квитова.
В другом поединке Винус Уильямс обыграла китаянку Ван Цян и теперь встретится с японкой Куруми Нарой.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Маттек-Сэндз (США, Q) – РОДИНА (Россия) – 7:5, 6:2
Уильямс В. (США, 10) - Ван Цян (Китай) - 6:4, 7:6 (7:3)
RusSuck
Винус, красоточка, во втором потроллила знатно.))
21:28
RusSuck
А вот и вторая пошла.)) Продолжение следует.))
21:25