Родина проиграла Цибулковой во втором круге US Open

Россиянка Евгения Родина в трех сетах уступила Доминике Цибулковой из Словакии во втором круге US Open. Следующей соперницей Цибулковой станет украинка Леся Цуренко. Другая представительница Украины Элина Свитолина также в трех сетах обыграла американку Лорен Дэвис и теперь встретится с чешкой Петрой Квитовой.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Цибулкова (Словакия, 12) – РОДИНА (Россия) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2

Свитолина (Украина, 22) – Дэвис (США, WC) – 6:1, 4:6, 6:3