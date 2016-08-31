20:59 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Родина проиграла Цибулковой во втором круге US Open

0
0
0

Россиянка Евгения Родина в трех сетах уступила Доминике Цибулковой из Словакии во втором круге US Open. Следующей соперницей Цибулковой станет украинка Леся Цуренко. Другая представительница Украины Элина Свитолина также в трех сетах обыграла американку Лорен Дэвис и теперь встретится с чешкой Петрой Квитовой.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Цибулкова (Словакия, 12) – РОДИНА (Россия) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:2

Свитолина (Украина, 22) – Дэвис (США, WC) – 6:1, 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ