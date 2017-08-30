Родина победила Бушар и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла канадку Эжени Бушар в первом круге US Open. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 7:6, 6:1. Россиянка смогла завершить встречу со второго матчбола.

В следующем раунде турнира она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

РОДИНА (Россия) – Бушар (Канада) – 7:6, 6:1