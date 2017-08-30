Родина победила Бушар и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла канадку Эжени Бушар в первом круге US Open. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 7:6, 6:1. Россиянка смогла завершить встречу со второго матчбола.
В следующем раунде турнира она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
РОДИНА (Россия) – Бушар (Канада) – 7:6, 6:1
Бней Иегуда
Бушар с Бибером мутит, все Штаты в рекламных плакатах. Шара для Штатов по сравнению с Эжени ноунейм.))
20:11
Dymanomashina
Чмока и здесь что-то вякает. А, ну-да, русская же кого-то обыграла, ату ее...
20:11
Я из Волгограда
Ну а больше всех рад этой победе чел под ником Sobakin94. А то он всё время задавал один и тот же вопрос: зачем теннисистка Евгения Родина,которая только в этом году заработала 215 тысяч долларов призовых вообще играет в теннис?
20:10
Бней Иегуда
ставьте))
20:10
Бней Иегуда
Сливная тряпка М.Ю. играет, ставки все квартиры, пока не поздно!))
20:10
rusfed 2.0
По данным Forbes, Бушар в топ10 по заработкам не входит (и ни в каких рейтингах даже не упоминается). Шарапова из-за дисквалификации опустилась на второе место. Но у Чмоки инсайд. Наверное, Бушар на пару с Чмокой на ставках у буков поднялись
20:09
from siberia with love
какие еще контракты которых нет у шараповой?))) не смеши)))пож-ста))) таких контрактов как у шараповой нет ни к кого-даже у трансвистита который в декрете))))
20:08
ДО3ВОН ГУБЕР
Читалось. Чудесно. Трепаться надо меньше. А так то да, в публичном доме известность ей пригодится.
20:07
Бней Иегуда
Заценил сетку.)) Родина пойдёт на убой Свитолиной.)) Повезло Элинке.))
20:04
Бней Иегуда
Бушар уже давно в мире моды и глянца, и имеет рекламные контракты, которые той же Шараповой и не снились.)) Нафиг ей теннис теперь нужен непонятно, ну хочет, пусть играет, развлекается.))
20:01
shpasic
хахаха, без шансов вынесла канадскую куклу)) та испугалась, что снова придётся с Шараповой играть, поэтому слилась по-быстрому))
19:55
Платошкин Андрей
Браво Евгения))) Как на разминке, играюче))) На классе))
19:54