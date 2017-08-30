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19:51 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Родина победила Бушар и вышла во второй круг US Open

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Российская теннисистка Евгения Родина обыграла канадку Эжени Бушар в первом круге US Open. Встреча закончилась в двух сетах со счетом 7:6, 6:1. Россиянка смогла завершить встречу со второго матчбола.

В следующем раунде турнира она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

РОДИНА (Россия) – Бушар (Канада) – 7:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Бней Иегуда

Бушар с Бибером мутит, все Штаты в рекламных плакатах. Шара для Штатов по сравнению с Эжени ноунейм.))

20:11

Dymanomashina

Чмока и здесь что-то вякает. А, ну-да, русская же кого-то обыграла, ату ее...

20:11

Я из Волгограда

Ну а больше всех рад этой победе чел под ником Sobakin94. А то он всё время задавал один и тот же вопрос: зачем теннисистка Евгения Родина,которая только в этом году заработала 215 тысяч долларов призовых вообще играет в теннис?

20:10

Бней Иегуда

ставьте))

20:10

Бней Иегуда

Сливная тряпка М.Ю. играет, ставки все квартиры, пока не поздно!))

20:10

rusfed 2.0

По данным Forbes, Бушар в топ10 по заработкам не входит (и ни в каких рейтингах даже не упоминается). Шарапова из-за дисквалификации опустилась на второе место. Но у Чмоки инсайд. Наверное, Бушар на пару с Чмокой на ставках у буков поднялись

20:09

from siberia with love

какие еще контракты которых нет у шараповой?))) не смеши)))пож-ста))) таких контрактов как у шараповой нет ни к кого-даже у трансвистита который в декрете))))

20:08

ДО3ВОН ГУБЕР

Читалось. Чудесно. Трепаться надо меньше. А так то да, в публичном доме известность ей пригодится.

20:07

Бней Иегуда

Заценил сетку.)) Родина пойдёт на убой Свитолиной.)) Повезло Элинке.))

20:04

Бней Иегуда

Бушар уже давно в мире моды и глянца, и имеет рекламные контракты, которые той же Шараповой и не снились.)) Нафиг ей теннис теперь нужен непонятно, ну хочет, пусть играет, развлекается.))

20:01

shpasic

хахаха, без шансов вынесла канадскую куклу)) та испугалась, что снова придётся с Шараповой играть, поэтому слилась по-быстрому))

19:55

Платошкин Андрей

Браво Евгения))) Как на разминке, играюче))) На классе))

19:54