Родина обыграла Кирстю во втором раунде Уимблдона

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла румыну Сорана Кирстя (1:6, 6:3, 6:3) во втором раунде Уимблдона в женском одиночном разряде. Матч продолжался один час и 41 минуту.

В следующем раунде россиянка сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Евгения РОДИНА (Россия, Q) - Сорана Кирстя (Румыния) - 1:6, 6:3, 6:3

Донна Векич (Хорватия) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 7:5, 6:4

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 29) - Кэти Суон (Великобритания, WC) - 6:0, 6:3

Янина Викмайер (Бельгия) - Андреа Петкович (Германия) - 6:4, 6:3

Мэдисон Киз (США) - Луксика Кумкхум (Таиланд) - 6:4, 6:3