Родина и Вихлянцева проиграли в первом круге Уимблдона в парном разряде

Россиянки Евгения Родина и Наталья Вихлянцева выбыли в первом круге Уимблдона. Они уступили японке Сюко Аояме и китаянке Ян Чжаосюань. Встреча закончилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 2:6. В следующей стадии турнира Аояма и Чжаосюань сыграют либо с Гергес/Стрыцовой, либо с Сувэй/Крейчиковой.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Аояма/Ян Чжаосюань (Япония/Китай) - РОДИНА/ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:2