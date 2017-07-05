Родина и Вихлянцева проиграли в первом круге Уимблдона в парном разряде

Россиянки Евгения Родина и Наталья Вихлянцева выбыли в первом круге Уимблдона. Они уступили японке Сюко Аояме и китаянке Ян Чжаосюань. Встреча закончилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 2:6. В следующей стадии турнира Аояма и Чжаосюань сыграют либо с Гергес/Стрыцовой, либо с Сувэй/Крейчиковой.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Аояма/Ян Чжаосюань (Япония/Китай) - РОДИНА/ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:2