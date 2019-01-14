Родина и Калинская проиграли в первом круге Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в первом круге Australian Open обыграла россиянку Анну Калинскую - 6:1, 6:4.

Чешка Маркета Вондроушева победила Евгению Родину - 6:3, 6:2. Также во второй круг турнира вышла хорватка Петра Мартич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 11) - Анна Калинская (Россия, Q) - 6:1, 6:4

Маркета Вондроушова (Чехия) - Евгения Родина (Россия) - 6:3, 6:2

Петра Мартич (Хорватия, 31) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 6:1, 6:2