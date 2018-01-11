Родина, Блинкова, Жук и Монова вышли в полуфинал квалификации Australian Open

Состоялись четвертьфинальные матчи квалификации Australian Open. Россиянка Евгения Родина победила Сабину Шарипову из Узбекистана со счетом 6:3, 6:4. В полуфинале она встретится с Викторией Томовой из Болгарии.

Анна Блинкова обыграла итальянку Роберту Винчи – 6:3, 6:2, следующей ее соперницей будет немка Антония Лоттнер.

Софья Жук одержала победу над Сарой Томич из Австралии (7:5, 6:2), а Полина Монова – над своей соотечественницей Валентиной Ивахненко (6:3, 6:3).

Ирина Хромачева проиграла американке Даниэль Роуз Коллинс – 5:7, 3:6.