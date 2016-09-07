19:22 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Роберта Винчи: "Не знаю, вернусь ли на US Open в качестве игрока"

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Итальянка Роберта Винчи после поражения от Ангелик Кербер в матче 1/4 финала US Open намекнула, что может больше не выступить на этом турнире. В прошлом сезоне Винчи дошла до финала US Open, в 1/2 финала переиграв Серену Уильямс и нанеся американке единственное поражение на турнирах "Большого шлема" в прошлом сезоне.

– Я дошла до четвертьфинала моего любимого турнира, это большое достижение, – написала Винчи на своей странице в Facebook. – Несмотря на поражение, я горжусь собой. Не знаю, последний ли это год в моей карьере, вернусь ли я когда-нибудь на US Open в качестве игрока, но Нью-Йорк навсегда останется в моем сердце.

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