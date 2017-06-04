Ришар Гаске: "Понял, что больше не могу играть из-за боли"

Француз Ришар Гаске признался, что проблемы со здоровьем помешали ему доиграть матч третьего круга Roland Garros-2017 с соотечественником Гаэлем Монфисом. Гаске вынужден был отказаться от борьбы в третьем сете.

– Я разочарован, – цитирует AFP Гаске. – В течение двух – трех недель у меня были проблемы со спиной. Сейчас спина лучше, но я повредил бедро, боль стала беспокоить. Я пытался биться до конца, но в середине третьего сета понял, что больше не могу играть. Мне было слишком больно, чтобы продолжать. Будь я на сто процентов готов, игра складывалась бы иначе, поскольку Гаэль был не в лучшей форме.