Рихард Крайчек: "Не вижу, кто сможет победить Федерера на Уимблдоне"

Голландец Рихард Крайчек, выигрывавший Уимблдон в 1996 году, считает, что нынешний розыгрыш этого турнира должен выиграть швейцарец Роджер Федерер. 35-летний игрок одержал победу в 18 турнирах "Большого шлема".

– Я не сомневаюсь в том, что на Уимблдоне всего один фаворит, – цитирует AFP Крайчека. – Это Федерер. Его игра сейчас феноменальна. Одно удовольствие глядеть на его теннис. Сейчас он практикует лучшую игру в мире. Конечно, я помню, что у Джоковича тут много побед, и он высокого уровня теннисист. Но я не вижу, кто сможет победить Федерера на этом турнире.