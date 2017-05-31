Раонич, Веселы, Пуйе и Рамос-Виньолас - в третьем круге Rolland Garros

В матче второго круга Rolland Garros-2017 канадец Милош Раонич победил бразильца Рожериу Дутра Силву со счетом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Веселы (Чехия) – Бедене (Великобритания) – 6:3, 6:3, 4:6, 6:3
Баутиста Агут (Испания, 17) – Кукушкин (Казахстан) – 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)
Пуйе (Франция, 16) – Беллуччи (Бразилия) – 7:6 (7:5), 6:1, 6:2
Карреньо Буста (Испания, 20) – Даниэль (Япония, Q) – 7:5, 6:4, 4:6, 6:0
Раонич (Канада, 5) – Дутра Силва (Бразилия) – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4
Рамос-Виньолас (Испания, 19) – Бонзи (Франция, WC) – 6:2, 6:1, 6:1