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Раонич, Веселы, Пуйе и Рамос-Виньолас - в третьем круге Rolland Garros

В матче второго круга Rolland Garros-2017 канадец Милош Раонич победил бразильца Рожериу Дутра Силву со счетом 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Веселы (Чехия) – Бедене (Великобритания) – 6:3, 6:3, 4:6, 6:3

Баутиста Агут (Испания, 17) – Кукушкин (Казахстан) – 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:3)

Пуйе (Франция, 16) – Беллуччи (Бразилия) – 7:6 (7:5), 6:1, 6:2

Карреньо Буста (Испания, 20) – Даниэль (Япония, Q) – 7:5, 6:4, 4:6, 6:0

Раонич (Канада, 5) – Дутра Силва (Бразилия) – 4:6, 6:2, 6:3, 6:4

Рамос-Виньолас (Испания, 19) – Бонзи (Франция, WC) – 6:2, 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/1/

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