Раонич сыграет с Южным, Дель Потро - с Гулбисом во втором круге Уимблдона

Канадец Милош Раонич в трех сетах обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге Уимблдона. Его следующим соперником станет россиянин Михаил Южный. Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро в четырех сетах одолел австралийца Танаси Коккинакиса и теперь встретится с Эрнестом Гулбисом из Латвии.

Француз Гаэль Монфис взял верх над еще одним немцем Даниэлем Брандсом и во втором круге встретится с хозяином корта Кайлом Эдмундом. Испанец Давид Феррер оказался сильнее француза Ришара Гаске и теперь сыграет с бельгийцем Стивом Дарсисом.

Также барьер первого раунда преодолел Михаил Кукушкин из Кахастана, обыгравший японца Таро Даниэля, которого ждет встреча с немцем Мишей Зверевым в следующем раунде.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Раонич (Канада, 6) – Штруфф (Германия) – 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (7:4)

Монфис (Франция, 15) – Брандс (Германия, Q) – 6:3, 7:5, 6:4

Дарсис (Бельгия) – Беранкис (Литва) – 4:6, 6:3, 2:6, 6:4, 6:3

Дель Потро (Аргентина, 29) – Коккинакис (Австралия) – 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4

Феррер (Испания) – Гаске (Франция, 22) – 6:3, 6:4, 5:7, 6:2

Кукушкин (Казахстан) – Даниэль (Япония) – 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:2