Раонич обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал Australian Open

Канадский теннисист Милош Раонич обыграл немца Александра Зверева (6:1, 6:1, 7:6 (7:5)) в 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и две минуты.
Во время второго сета Зверев был недоволен своей игрой и сломал ракетку.
Yeah, I think it’s had it, Sascha... 😂😂😂 #AusOpen #Zverev #Raonic pic.twitter.com/garYTzxMQ8– Michael Randall (@MickRandallHS) 21 января 2019 г.
В 1/4 финала канадец сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) - Люка Пуй (Франция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Милош Раонич (Канада, 16) - Александр Зверев (Германия, 4) - 6:1, 6:1, 7:6(7:5)
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