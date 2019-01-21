Раонич обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал Australian Open

Канадский теннисист Милош Раонич обыграл немца Александра Зверева (6:1, 6:1, 7:6 (7:5)) в 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и две минуты.

Во время второго сета Зверев был недоволен своей игрой и сломал ракетку.

В 1/4 финала канадец сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) - Люка Пуй (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Милош Раонич (Канада, 16) - Александр Зверев (Германия, 4) - 6:1, 6:1, 7:6(7:5)