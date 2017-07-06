Раонич обыграл Южного на Уимблдоне и может встретиться с Рублевым

Россиянин Михаил Южный не смог пробиться в третий круг Уимблдонского турнира. Он смог выиграть первый сет у шестого номера "посева", но затем уступил в трех сетах подряд.

Соперник Раонича определится в поединке еще одного представителя России Андрея Рублева с Альбертом Рамосом-Виньоласом. Теннисисты проводят матч в эти минуты, Рублев ведет по сетам 2-1.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Раонич (Канада, 6) - ЮЖНЫЙ (Россия) - 3:6, 7:6 (9:7), 6:4, 7:5

Зверев А. (Германия, 10) - Тиафо (США) - 6:3, 6:4, 6:3

Бердых (Чехия, 11) - Харрисон Р. (США) - 6:4, 6:3, 6:7 (8:10), 6:3