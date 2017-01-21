Раонич и Монфис – в четвертом круге Australian Open

Француз Гаэль Монфис в трех сетах обыграл немца Филиппа Кольшрайбера в третьем круге Australian Open. В другом поединке его соотечественник Жиль Симон уступил канадцу Милошу Раоничу. Следующим соперником Монфиса станет испанец Рафаэль Надаль, а Раонич встретится с другим представителем Пиренеев – Роберто Баутистой Агутом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Монфис (Франция, 6) – Кольшрайбер (Германия, 32) – 6:3, 7:6 (7:1), 6:4

Раонич (Канада, 3) – Симон (Франция, 25) – 6:2, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3