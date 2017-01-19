Раонич, Гоффен и Димитров - в третьем круге Australian Open

Третья ракетка мира Милош Раонич вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, переиграв в трех сетах победителя недавнего турнира в Сиднее Жиля Мюллера из Люксембурга – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Его следующим соперником станет француз Жиль Симон. Григор Димитров спасся после проигранного со счетом 1:6 первого сета в поединке с корейцем Чон Хеном – 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 и вышел на Ришара Гаске.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Раонич (Канада, 3) – Мюллер (Люксембург) – 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)
Гоффен (Бельгия, 11) – Штепанек (Чехия, Q) – 6:4, 6:0, 6:3
Димитров (Болгария, 15) – Чон Хен (Корея) – 1:6, 6:4, 6:4, 6:4
Феррер (Испания, 21) – Эскобедо (США, Q) – 2:6, 6:4, 6:4, 6:2