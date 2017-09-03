Рафаэль Надаль: "Я не думаю о возможной встрече с Федерером"

Испанец Рафаэль Надаль отметил, что не думает о возможной встрече со швейцарцем Роджером Федерером на US Open. В третьем круге турнира Надаль обыграл Леонардо Майера в четырех сетах – 6:7, 6:3, 6:1, 6:4.

– Первый сет был ментальным переломом, а потом я заиграл лучше, – цитирует AFP Надаля. – Мне нужно было приспособиться к игре. Она была лучше, чем несколько дней назад, но в начале встречи я упустил слишком много возможностей. В конце играл уже лучше. Не думаю о возможной встрече с Федерером, поскольку я еще в четвертом круге. Пока все матчи были сложными. Теперь думаю только о предстоящей игре с Долгополовым.