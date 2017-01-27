Рафаэль Надаль: "Я и не мечтал вновь сыграть в финале Australian Open!"

Рафаэль Надаль, ставший вторым финалистом Australian Open-2017, после победы в полуфинальном матче турнира над болгарином Григором Димитровым (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4) отметил, что возвращение на прежний уровень далось ему очень тяжело. По словам испанского теннисиста, он и не мечтал вновь сыграть в финале Australian Open, особенно против Роджера Федерера.

– Сложно описать эмоции, – сказал Надаль в ходе флеш-интервью по окончании встречи. – Я чувствовал себя уставшим. Григор играл невероятно. Это был великолепный матч, и я рад быть его частью. Получил колоссальное удовольствие. Публика – удивительная. Спасибо за поддержку на протяжении всех этих недель.

Когда ты усердно работаешь, когда бывают сложные моменты, преодолевать трудности становится непросто. Сложно было вернуться на прежний уровень. Я много работал, много тренировался. Честно говоря, я и не мечтал вернуться в финал Australian Open. Мне немного повезло, но я очень счастлив.

Надеюсь восстановиться к матчу с Федерером. Для нас обоих большая честь вновь встретиться в финале турнира "Большого шлема". Мы с Роджером пару месяцев назад вместе открывали теннисную академию на Мальорке. Говорили, что должны сыграть с ним выставочный матч, но из-за небольших проблем со здоровьем этого тогда сделать не удалось. Думаю, сейчас мы оба бесконечно рады возможности вновь встретиться в финале Australian Open!