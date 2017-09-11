Рафаэль Надаль: "Восемь месяцев назад было трудно представить, что мы с Федерером выиграем по два "Больших шлема"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы над Кевином Андерсоном из ЮАР в финале US Open отметил, что очень нервничал в течение матча, но демонстрировать это было бы глупо. Он также добавил, это этот год стал для него особенным, ведь он смог вернуться на высочайший уровень.

Отметим, что Надаль стал трехкратным победителем US Open и 16-кратным чемпионом турниров "Большого шлема".

– В финале я нервничал, но активно это демонстрировать было бы глупо, потому что это играет против тебя, – приводит официальный сайт US Open слова Надаля. – Я всю свою жизнь старался держаться так, чтобы это мне помогало, а не вредило. В финале "Большого шлема" ты обязательно будешь нервничать.

Восемь-девять месяцев назад было трудно представить, что мы с Федерером выиграем по два турнира "Большого шлема". Но мы это сделали, и надо просто поблагодарить жизнь за эту возможность. Я много и правильно работал, верил в то, что делаю. Я считаю, что все еще могу прибавить в некоторых вещах, и каждое утро я просыпаюсь с желанием выйти на корт и пытаться это сделать. Наверное, поэтому я до сих пор и добиваюсь успеха.

Это особый год. Я рад, что снова вернулся на высочайший уровень. Это был эмоциональный сезон, и я просто хочу снова поблагодарить всех, кто мне помогает. У меня отличная команда и отличная семья, которая меня поддерживает и верит в меня, и это здорово. Без них это все было бы почти невозможно.

Напомним, что в этом сезоне Надаль победил на US Open и Roland Garros, а швейцарец Роджер Федерер стал чемпионом Australian Open и Уимблдона.