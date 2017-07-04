Рафаэль Надаль: "В финале Уимблдона не хотел бы встретиться с Федерером"

Испанец Рафаэль Надаль признался, что не хотел бы встречаться со швейцарцем Роджером Федерером в финале Уимблдона. По его словам, против него будет меньше всего шансов.

– На Уимблдоне мяч двигается очень быстро, противник всегда может действовать агрессивно, – цитирует AS Надаля. – Поэтому сюрпризов бывает много. По ходу турнира с победами приходит уверенность, спокойствие. Все знают, что на траве я себя не слишком комфортно чувствую. Если дойду до финала? Ну, не хотелось бы там встретиться с Федерером. Потому что у него будет больше шансов, чем у любого другого игрока.