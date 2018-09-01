Рафаэль Надаль: "У Хачанова большое будущее"

Испанец Рафаэль Надаль признался, что ему было непросто победить россиянина Карена Хачанова в матче третьего круга US Open. Надаль одержал победу со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

– В матче были трудные моменты, соперник играл очень хорошо, – цитирует AFP Надаля. – Он молод, у него большое будущее. Матч был тяжелым психологически и физически. Я очень рад, что преодолел этот раунд.

Мое колено? Какие-то ощущения были по ходу турнира, но я старался не говорить об этом. Проще будет сказать после турнира. Но чувствую, что буду готов на сто процентов к следующей игре. Я смогу прибавить еще. Такие матчи придают уверенности, заставляют чувствовать себя сильнее. Это важно для будущего.

Думаю, это было хорошее шоу, публика должна была оценить.