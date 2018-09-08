Рафаэль Надаль: "Тяжело играть с такой болью"

Испанец Рафаэль Надаль пожаловался на проблемы со здоровьем, которые преследовали его по ходу US Open. Он отказался от борьбы после двух проигранных сетов в полуфинальном матче с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

– У меня были проблемы по ходу всего турнира, – цитирует AFP Надаля. – Я ощущал дискомфорт в колене. Потом просто пытался понять, становится ли лучше по ходу игры. В этот раз лучше не становилось. Я ждал как можно дольше. Было очень обидно отказываться от борьбы. Но решение следовало принять. Тяжело играть с болью. Это даже не теннисный матч, потому что на корте был один полноценный игрок. Я ненавижу сдаваться, но играть так было слишком сложно.