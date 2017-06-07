Рафаэль Надаль: "Тим - сложный соперник. Надеюсь, я не проиграю"

Испанец Рафаэль Надаль надеется, что сможет победить австрийца Доминика Тима в полуфинале Roland Garros и выйти в финал. 31-летний испанец является девятикратным победителем турнира.

Тим в полуфинале в трех сетах обыграл серба Новака Джоковича (7:6 (7:5), 6:3, 6:0).

– Я хорошо играю, двигаюсь вперед, – приводит официальный сайт ATP слова Надаля. – Тим – сложный соперник. Надеюсь, я не проиграю. Я победил его в Барселоне и Мадриде, но проиграл в Риме... Надеюсь, что буду хорошо играть и выйду в финал.