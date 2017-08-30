Рафаэль Надаль: "Странно, что Маррэй снялся с US Open"

Испанец Рафаэль Надаль считает решение британца Энди Маррэя сняться с US Open странным. Однако, по его словам, главное – здоровье. Маррэй приехал в Нью-Йорк для подготовки к US Open, однако 26 августа снялся с соревнований из-за травмы бедра.

– Был уверен, что он выступит на турнире, ведь он тренировался, – цитирует Надаля Sky Sports. – Странно, что он снялся на следующее утро после жеребьевки. Не могу этого понять. Обычно, если хотите выступить, то продолжаете тренироваться до последнего момента. Если же снимаетесь, то в воскресенье или утром в понедельник, но не в субботу утром. Или же снимаетесь вообще перед жеребьевкой.

Поэтому я и считаю решение Энди странным. Однако, безусловно, у него свои причины. То, что он не выступит, – плохие новости. Травмы – большая проблема для любого. Я это знаю как никто другой. Желаю ему быстрого восстановления. Это самое главное.