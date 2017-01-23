Рафаэль Надаль: "Раонич в четвертьфинале? На этих стадиях остается элита!"

Рафаэль Надаль после победы в матче четвертого круга Australian Open над французом Гаэлем Монфисом (6:3, 6:3, 4:6, 6:4) отметил, что старался выиграть как можно быстрее, не доводя дело до пятого сета. По словам испанского теннисиста, для победы над канадцем в четвертьфинале необходимо показывать агрессивную игру.

- Сложный получился матч, было очень непросто, - сказал Надаль в ходе флеш-интервью по окончании встречи. - Третий сет выдался самым сложным. Отмечу хорошее начало матча – сразу удалось сделать брейк. Правда, затем соперник стал играть все лучше и лучше, включился по ходу встречи. Я старался победить как можно быстрее, доволен уровнем своей игры. Рад, что не пришлось играть пятый сет. Здорово, что удалось вытащить 4-ю партию, так как я уступал с брейком.

Раонич в четвертьфинале? Легко точно не будет. Против Раонича нужно действовать агрессивно, иначе не выиграешь. Я готов к пятисетовому противостоянию. На этих стадиях остается элита. Место в восьмерке является для меня хорошим результатом. Получаю удовольствие от того, что я еще в игре. Это очень важно для меня.

Напомним, что соперником Надаля в четвертьфинале станет канадец Милош Раонич.