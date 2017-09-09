Рафаэль Надаль: "После первого сета в игре с Дель Потро я понял, что нужно что-то менять"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы в полуфинале US Open над Хуаном Мартином Дель Потро (4:6, 6:0, 6:3, 6:2) отметил, что в первом сете допустил много ошибок. По словам спортсмена, после этого он изменил игру и смог переломить ход встречи. Испанец в 23-й раз вышел в финал турнира "Большого шлема", в 15 одержал победу.

- В первом сете я играл не так уж и плохо, но Андерсон воспользовался моими ошибками, - приводит ESPN слова Надаля. Я понимал, что нужно что-то поменять. Единственный способ - заставить соперника двигаться и быть непредсказуемым. Так я и сделал. Это сработало, и я счастлив. После первого сета ошибок я не допускал.

Если говорить о турнире в целом, то в его начали я играл плохо. Потом стал выступать все лучше и лучше с каждым матчем.