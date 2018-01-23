Рафаэль Надаль: "Пока не знаю степени серьезности травмы"

Испанец Рафаэль Надаль, который отказался от борьбы на Australian Open, отметил, что пока не знает о степени травмы. Он завершил выступление в четвертьфинальном матче против хорвата Марина Чилича в пятом сете при счете 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. Теннисисты к тому моменту провели на корте 3 часа 52 минуты.

- Я не могу сказать о степени серьезности травмы, потому что не знаю, – цитирует пресс-служба турнира Надаля. – Нам нужно подождать пару часов. Завтра я сделаю МРТ. Я начал чувствовать небольшую усталость в мышце в третьем сете, но играл нормально. В четвертом сете при одном из движений почувствовал боль. В тот момент я подумал, что что-то случилось, но я не понимал, насколько все плохо.