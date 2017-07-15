Рафаэль Надаль: "Победа Мугурусы на Уимблдоне - успех всего испанского тенниса"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественницу Гарбинье Мугурусу с победой на Уимблдоне. В финале она обыграла американку Винус Уильямс со счетом 7:5, 6:0. Сам Надаль проиграл еще в четвертом круге Жилю Мюллеру из Люксембурга.
- Большие поздравления Гарбинье Мугурусе, которая стала чемпионкой Уимблдона. Это большой успех для всего испанского тенниса, - написал Надаль в Твиттере.
Muchas felicidades @GarbiMuguruza campeona de @Wimbledon!!! Gran éxito para el tenis español!– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 15 июля 2017 г.
📸 @Wimbledon pic.twitter.com/wdkQdQJFfO
alexzander
Конечно,после Кончиты и тем более Аранты,это первая испанская теннисистка такого уровня,жаль Рафа рано сошел с дистанции
20:13