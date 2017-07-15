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Рафаэль Надаль: "Победа Мугурусы на Уимблдоне - успех всего испанского тенниса"

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественницу Гарбинье Мугурусу с победой на Уимблдоне. В финале она обыграла американку Винус Уильямс со счетом 7:5, 6:0. Сам Надаль проиграл еще в четвертом круге Жилю Мюллеру из Люксембурга. 

- Большие поздравления Гарбинье Мугурусе, которая стала чемпионкой Уимблдона. Это большой успех для всего испанского тенниса, - написал Надаль в Твиттере.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Конечно,после Кончиты и тем более Аранты,это первая испанская теннисистка такого уровня,жаль Рафа рано сошел с дистанции

20:13