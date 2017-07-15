Рафаэль Надаль: "Победа Мугурусы на Уимблдоне - успех всего испанского тенниса"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил соотечественницу Гарбинье Мугурусу с победой на Уимблдоне. В финале она обыграла американку Винус Уильямс со счетом 7:5, 6:0. Сам Надаль проиграл еще в четвертом круге Жилю Мюллеру из Люксембурга.

- Большие поздравления Гарбинье Мугурусе, которая стала чемпионкой Уимблдона. Это большой успех для всего испанского тенниса, - написал Надаль в Твиттере.