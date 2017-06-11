Рафаэль Надаль - о 10-м титуле Roland Garros: "Это невероятные чувства"

Испанец Рафаэль Надаль после победы над Стэном Вавринкой в финале Roland Garros (6:2, 6:3, 6:1) заявил, что очень хотел в десятый раз победить на этом турнире. Испанец отметил, что для него Roland Garros – самый важный в карьере.

– Это невероятные чувства, – сказал Надаль. – Конечно, я хотел выиграть 10-й титул, это особенный момент, благодарю всех болельщиков.

Давление? На всех турнирах я играю по максимуму. Чувства которые я испытываю здесь... Их сложно описать. Нервы, адреналин, все это чувствуется только на этом корте. Сложно сравнивать с чем-то еще. Это самый важный турнир в моей карьере. Трудно описать это как-то иначе.

Надаль победил Вавринку и в 10-й раз выиграл Roland Garros