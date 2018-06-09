10:25 | Теннис — "Большой шлем"

Рафаэль Надаль: "Нужно быть готовым ко всему"


Испанец Рафаэль Надаль ждет жесткого противостояния с Домиником Тимом в финале Roland Garros. Надаль проиграл австрийцу два из четырех последних матчей.

– В финале я должен буду отдать все силы, – цитирует Tennis 365 Надаля. – Я должен сражаться до конца, и у меня должен быть четкий план, когда выйду на корт. Нужно сделать немного больше, чем то, что я делал до сих пор на турнире. Чувствую, что у меня есть потенциал, чтобы прибавить еще. Нужно найти способ его реализовать. Мне нужно разработать подходящую тактику. Очень важную роль сыграет психология, характер. Необходимо быть готовым ко всему.

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