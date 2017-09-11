Рафаэль Надаль: "Нет лучшего способа закончить сезон, чем выиграть US Open"

Испанец Рафаэль Надаль остался доволен победой над Кевином Андерсоном в финале US Open (6:3, 6:3, 6:4). Также он отметил, что уровень его игры рос по ходу турнира, который был очень эмоциональным.

- Прошли две недели, - цитирует пресс-служба турнира Надаля. - Уровень тенниса рос, как и уверенность в течение этих двух недель. Да, у меня в руках вновь этот трофей US Open. Нет лучшего способа закончить сезон "Большого шлема" после очень эмоционального сезона во всех аспектах. Я так счастлив, как играл, доволен тем, как мне удалось оказать давление, и тем, как я соревновался во время всего турнира. Играя лучше или хуже, дух борьбы был очень позитивным все время.