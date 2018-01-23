Рафаэль Надаль: "Не знаю, думают ли в ATP о здоровье теннисистов"

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль раскритиковал руководство ATP, которое, по его мнению, не забоится о здоровье теннисистов. Сегодня, 23 января, 31-летний спортсмен из-за травмы ноги не смог доиграть матч 1/4 финала Australian Open против хорвата Марина Чилича.

- Возможно, это не лучший момент для таких слов, но руководители ATP должны задуматься над тем, что происходит, - цитирует официальный сайт ATP Надаля. - В последнее время слишком многие игроки получают травмы. Не знаю, задумываются ли они вообще о здоровье теннисистов.

Речь не только о нашем здоровье как действующих спортсменов. Есть жизнь и после тенниса. Не могу представить, что будет с нами и нашими жизнями, если мы и дальше будет играть на столь жестких покрытиях.