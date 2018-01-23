Рафаэль Надаль: "Не знаю, думают ли в ATP о здоровье теннисистов"

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль раскритиковал руководство ATP, которое, по его мнению, не забоится о здоровье теннисистов. Сегодня, 23 января, 31-летний спортсмен из-за травмы ноги не смог доиграть матч 1/4 финала Australian Open против хорвата Марина Чилича.
- Возможно, это не лучший момент для таких слов, но руководители ATP должны задуматься над тем, что происходит, - цитирует официальный сайт ATP Надаля. - В последнее время слишком многие игроки получают травмы. Не знаю, задумываются ли они вообще о здоровье теннисистов.
Речь не только о нашем здоровье как действующих спортсменов. Есть жизнь и после тенниса. Не могу представить, что будет с нами и нашими жизнями, если мы и дальше будет играть на столь жестких покрытиях.
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npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:03
Rome22
отмазки Рафы за свои симуляции.... вот увидите, к Ролан Гарросу он будет чудесным образом здоров!...
20:53