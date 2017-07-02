Рафаэль Надаль: "На Уимблдоне проиграть можно очень рано"

Испанец Рафаэль Надаль отметил, что очень рад снова выступить на Уимблдоне. Он также добавил, что на этом турнире можно очень рано проиграть.

Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 3 июля. Соперником 31-летнего Надаля в первом круге будет австралиец Джон Миллмэн. Надаль становился победителем турнира в 2008 и 2010 годах.

– Я знаю, что на Уимблдоне всегда тяжело, – приводит официальный сайт турнира слова Надаля. – Я очень рад снова выступить здесь, я очень его люблю. Но в то же время я должен сказать, что на этом турнире проиграть можно очень рано. Если смогу пройти первые матчи, обрету уверенность в себе. Я хорошо играю с самого начала сезона, так что давайте посмотрим, как все пойдет.

Для меня Уимблдон – это особенный турнир. Когда я начал добиваться успехов в теннисе, хороший результат на этом турнире стал для меня одной из главных задач.