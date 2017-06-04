Рафаэль Надаль: "На судью не обижаюсь"

Испанец Рафаэль Надаль остался доволен выходом в четвертьфинал Roland Garros-2017. Он победил Роберто Баутиста Агута со счетом 6:1, 6:2, 6:2.

– Я сыграл очень хорошо, победил в трех сетах, – цитирует AFP Надаля. – Поэтому очень рад. Возможно, сыграл не так, как в предыдущие дни, совершил несколько ошибок. Но это не так важно. Главное, что я в четвертьфинале. Выиграл убедительно, что дает уверенность в своих силах. На судью за давление не обижаюсь. Есть такой тип судей, которые оказывают прессинг. У меня с этим нет проблем. Просто сказал судье, что он слишком часто меня предупреждал.