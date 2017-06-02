Рафаэль Надаль: "Может показаться, что победа была слишком простой"

Испанец Рафаэль Надаль остался доволен своей игрой в матче третьего круга Roland Garros-2017 с Николозом Басилашвили (6:0, 6:1, 6:0). По его мнению, есть соблазн считать эту победу слишком простой.

– Я чувствую, что это был хороший матч, – цитирует AFP Надаля. – С первой же минуты я играл с предельной концентрацией и интенсивностью. Возможно, может показаться, что игра получилась слишком простой. Не знаю, в подготовке ли тут дело. Но игра была хорошей точно. А потом посмотрим, как все сложится. О цифрах я не думаю. Они ничего не значат. Это лишь очередной шаг вперед.